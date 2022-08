Auto invade la corsia e impatta con il tir, finiscono entrambi nel campo

Nella mattina di oggi, martedì 2 agosto, all’incirca alle ore 6, è avvenuto incidente stradale front/laterale con feriti tra Fiat Grande Punto e Tir a Schiavon, in località Longa, lungo la SP 248, altezza via Longhella. Il conducente dell’autovettura era L.C., 22enne di Colceresa, mentre il conducente dell’autoarticolato F.B., 45enne di Caldogno, entrambi risultati negativi all’alcoltest.

Dai primi accertamenti risulta che l'autovettura, per cause in corso di accertamento, ha invaso corsia opposta, collidendo contro un pneumatico dell’autoarticolato che viaggiava in senso contrario ovvero in direzione nord. Entrambi i veicoli hanno finito la propria corsa in campo agricolo, con il pneumatico del tir che è esploso.

Il tratto stradale è stato momentaneamente interrotto alla circolazione per tempo necessario per esecuzione rilievi a cura della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Bassano del Grappa e per la rimozione veicoli da parte soccorso stradale. Il conducente dell’autovettura ha riportato lievi lesioni guaribili in 4 giorni per mialgie diagnosticate presso ospedale di Bassano del Grappa.