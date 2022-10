SP46, auto finisce sulla ringhiera del marciapiede

Brutto incidente nel primissimo pomeriggio. Alle 13:30 di oggi, martedì 4 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP46 strada del Pasubio, a Vicenza, per un’auto finita infilzata, sul lato destro, contro la ringhiera di ferro che delimita il marciapiede, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito nel sinistro.

I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza la Hyundai ix 35, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, per deviare il traffico ed eseguire il rilievo del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.