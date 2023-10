Incidente nella notte, sfonda il guardrail e si schianta fuori strada: irreperibile il conducente

La notte scorsa, alle 3:20, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 in via Ghisa a Montecchio Maggiore per un’auto finita fuori strada, dopo aver divelto una decina di metri di guardrail. Al momento dell’arrivo dei soccorsi nessuna persona rimasta coinvolta nell’incidente era presente sul posto.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno controllando tutto il terreno circostante escludendo la presenza di possibili feriti sbalzati fuori dall’auto per poi iniziare i lavori di rimozione del guardrail. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per individuare la persona alla guida. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.