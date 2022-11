Coniugi investiti da un'auto elettrica in città, lui è grave

Incidente in città a Vicenza nel pomeriggio di ieri. Verso le 15:20, per cause in corso di accertamento, una Renault Zoe elettrica con al volante un uomo di 67 anni (G.C. le iniziali) ha travolto una coppia di anziani coniugi. L'uomo (F.P. 87 anni) è finito al San Bortolo in codice rosso in quanto, all'arrivo dell'ambulanza, era privo di sensi; la moglie (A.G. le iniziali) 81enne è stata invece portata in ospedale con un codice di media gravità. L'investimento è avvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto in zona Villaggio del Sole. La vettura, al momento dello schianto, stava arrivando da via brigata Granatieri di Sardegna.

Secondo quanto riferito agli operatori, i due anziani stavano andando a vaccinarsi contro l'influenza.