Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'altra vettura: ferite due donne

Alle ore 19:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Codogno a Solagna per un’auto finita contro il muro di un negozio. Ferita una donna al volante della vettura, in ospedale anche la passeggera.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza la Mini Cooper ed estratto la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo. La donna, 39enne, è stata assistita dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale. Prima di finire contro il muro l’auto ha cozzato contro il guardrail e un Fiat Bravo parcheggiata a bordo strada con all'interno una 18enne, la quale è rimasta molto scossa. A scopo cautelativo la giovane è stata portata pure lei in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.