Auto contro tubo della centralina del gas, ferita anziana

Alle 9:30 di oggi, giovedì 1 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Costantina, a Pove del Grappa, per un’auto finita contro un tubo di una centralina del gas che è stata divelta: ferita l’anziana conducente.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l'auto e tamponato la perdita del gas. La donna leggermente ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem. Sul posto i tecnici della rete gas per il ripristino della conduttura del metano. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Il soccorso dei vigili del fuoco è terminato dopo un'ora circa.