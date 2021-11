Auto cappottata fuori strada, ferita una donna: traffico in tilt

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 13:30 in via Monte Veraldo a Cornedo Vicentino, lungo la Provinciale 246 all'incrocio con via Tezze di Cereda.

Secondo una prima ricostruzione, un'auto con al volante una donna e con un passeggero è sbandata improvvisamente, per cause in corso di accertamento. La virata fatto cappottare la vettura - una Ford - a lato della strada.

Sul luogo sono arrivati i pompieri, che hanno liberato dalle lamiere la conducente, e un'ambulanza del Suem 118 che ha prestato soccorsi ai due feriti. La donna è stata portata in codice giallo in ospedale. L'incidente ha causato molti disagi alla circolazione, con lunghe code che sono durate un paio di ore.