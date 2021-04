Schianto tra auto: 4 i feriti

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 15.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Patrioti ad Asiago per lo scontro tra due auto.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza le auto ed estratto due persone dalla Suzuki Jimny dopo aver segato il vetro del parabrezza. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem intervenuti con più ambulanze insieme agli altri due feriti della Fiat 16. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.