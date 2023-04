Schianto tra auto, una di rovescia: ferita la conducente

Martedì mattina, intorno alle 10.30, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto lungo la SP 72, in via Martiri di Granezza ad Asiago.

Dopo lo schianto una delle due auto è finita rovesciata sotto il piano stradale: ferita la conducente.

I Vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la conducente della vettura finita capovolta era assistita dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzata e trasferita in ospedale. Illesa l’altra conducente.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno.