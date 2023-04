Schianto auto-moto: muore giovane centauro

Un giovane è rimasto vittima morto in un incidente stradale avvenuto ad Arzignano, in viale Vicenza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il centauro, appena 25enne, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro un'auto e, all'arrivo dei sanitari del Suem 118 le sue condizioni sono parse disperate.

Vana la corsa in ospedale. Il motociclista è morto subito dopo l'arrivo al San Bortolo.