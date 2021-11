Auto fuori controllo finisce nel Guà: illeso il conducente

Mercoledì, poco dopo le 18, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Restena ad Arzignano per un’auto finita giù per la sponda del torrente Guà dopo la perdita del conducente rimasto illeso.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto e hanno operato con il soccorso stradale per il recupero dell’auto. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.