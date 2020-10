Perde il controllo dell'auto e invade la corsia, inevitabile il frontale con un'altra vettura

Nella giornata di lunedì due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in via Mezzavia, nel comune di Arsiè.

Una 56enne di Cismon del Grappa, alla guida di una Renault Clio, per cause in corso di accertamento, nell'affrontare una curva destrorsa, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con una Citroën Picasso un 74enne di Cismon.

Per il 74enne si è reso necessario l'intervento dei sanitari del Suem 118 che hanno accompagnato il conducente all'ospedale di Feltre per accertamenti.