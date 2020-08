Perde il controllo della bici elettrica e cade a terra: grave un consigliere comunale

È in prognosi riservata in ospedale dalla sera dello scorso 3 agosto. A rimanere gravemente ferito in seguito ad una caduta dalla bici Guido Novella, consigliere comunale e già assessore al Comune di Valdagno, provincia di Vicenza.

In vacanza a Roma con la moglie, l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 21 di lunedì scorso mentre il 69enne si trovava in sella ad una bici elettrica su via Cecilia Metella, nella zona dell'Appia Antica. A chiamare i soccorsi un passante, che lo ha trovato in terra ferito privo di sensi. Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 Guido Novella è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata dove si trova ancora in prognosi riservata.

Tutta da ricostruire la dinamica del sinistro, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Svolti i rilievi scientifici, resta da determinare cosa abbia determinato la caduta del consigliere comunale vicentino.

Un sinistro autonomo, secondo quanto riferito da un testimone ai 'caschi bianchi' che non hanno riscontrato nel tratto di strada interessato la presenza di buche o ammaloramenti della via.

Novella, era in giunta a Valdagno con il sindaco Neri nel ruolo di assessore alla politiche sanitarie e attualmente è consigliere comunale di maggioranza nel gruppo "Partito Democratico per Valdagno". Oltre alla professione di medico (ora è in pensione) per la quale è molto conosciuto in paese, il 69enne è noto per il ruolo di presidente del Comitato per la cooperazione internazionale decentrata Città di Valdagno Onlus. Inoltre ha partecipato come ricercatore nel progetto "Health Search" delle società scientifiche Simg e Svemg italiane.

