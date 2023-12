Scivola sul ghiaccio e finisce in un dirupo 12 metri più in basso

Martedì, poco dopo le 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Sega a Valli del Pasubio per soccorrere un anziano scivolato lungo una scarpata per oltre 20 metri con un dislivello di più di 12 metri, fino a fermarsi sul greto del torrente Leogra. L’uomo era andato a buttare della cenere, quando è scivolato su una lastra di ghiaccio.

A dare l’allarme il nipote, che non vedendolo rientrare dopo un po’ di tempo è andato a cercarlo, scorgendolo in fondo al torrente. I Vigili del fuoco arrivati da Schio, hanno predisposto una calata raggiungendo l’anziano rimasto ferito, che è stato stabilizzato sul posto e poi caricato su una barella che è stata issata con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) fino al piano stradale.

L’anziano, cosciente, ma in stato di ipotermia e diverse ferite al volto è stato caricato in ambulanza e trasferito in ospedale a Santorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.