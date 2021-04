Investito da un'auto lungo la strada, anziano ricoverato in gravissime condizioni

L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato. Vittima un 80enne, portato in ospedale con un codice rosso a casa delle lesioni ricevute

È stato ricoverato in gravi condizioni al San Bassiano l'anziano travolto da un'auto mentre percorreva a piedi via Vicenza a Bassano a Bassano del Grappa. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del distributore Q8, e vicino a una farmacia poco prima delle 9 di martedì mattina. Vittima un bassanese di 80 anni, residente in zona.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è accorsa un'ambulanza del Suem che ha portato l'uomo, inizialmente assistito da alcuni cittadini, in pronto soccorso con un codice rosso. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, arrivate sul luogo per i rilievi.

Secondo le prime informazioni l'anziano sarebbe stato travolto da un'Audi condotta da un 50enne di Mestre, finendo sul cofano e poi cadendo rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sarebbero tuttora critiche.