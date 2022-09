Anziana investita sulle strisce pedonali, è in rianimazione

Dramma nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 settembre, in viale San Lazzaro a Vicenza. Per cause ancora in corso di accertamento, un’anziana sarebbe stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, da quanto appreso sulle strisce pedonali.

Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco e il personale del Suem, che ha trasportato l’anziana al pronto soccorso. Come ci confermano i sanitari, al momento la signora si trova in rianimazione per il trauma cranico subito in seguito alla caduta.