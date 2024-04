Alla guida ubriaco, provoca un incidente: ferita una donna

I carabinieri, nello scorso weekend, hanno denunciato un 22 di Brendola per guida in stato di ebrezza. Il giovane, alla guida della sua utilitari, percorrendo via Vittoria a Mussolente, si è schiantato contro un’altra vettura che viaggiava regolarmente nella propria carreggiata. Sottoposto ad accertamento alcolemico, il conducente dell’utilitaria è risultato positivo con un tasso oltre il limite consentito. La conducente dell’altro veicolo coinvolto, una 55enne di Mussolente, ha riportato lievi lesioni. L’uomo, invece, è stato deferito alla procura di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica e la sua patente di guida è stata ritirata.