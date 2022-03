Tragedia in Riviera Berica, frontale auto-moto: tre morti tra cui una bimba

Domenica mattina, poco dopo le 11, sulle strade della Riviera Berica si è consumata una vera e propria tragedia. Per cause in corso di accertamento, un'auto con a bordo 4 persone, di cui due minori, si è scontrata con una moto in via Ponticelli, ad Agugliaro.

L'incidente è costato la vita a tre persone, tra cui una bimba, gravi gli altri due occupanti dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

A seguito dell'accaduto, l'Amministrazione comunale di Agugliaro ha fatto sapere che la strada è stata chiusa: "Si invita a non creare confusione nell' area e a prendere strade secondarie per immettersi in Riviera Berica", recita la nota diffusa dal Comune.