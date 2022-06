Tamponamento tra mezzi pesanti in A4, ferito l'autista di un pullman

Lunedì mattina, intorno alle 7.40, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gi svincoli di Vicenza Est e Ovest, poco prima delle gallerie, in direzione Milano, per un tamponamento tra due autoarticolati e un pullman: ferito l’autista del mezzo trasporto persone.

I pompieri intervenuti con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto non senza difficoltà utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici l’autista del bus, proveniente dalla Serbia e diretto a Bolzano, rimasto incastrato al posto guida. Illesi i 19 passeggeri a bordo del bus proveniente dalla Serbia e diretto a Bolzano, come anche i due autisti dei mezzi pesanti.

L’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Lunghe le code formatasi in direzione Milano per il sinistro e in direzione Venezia per curiosi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sono ora in corso le operazioni di rimozione del pullman da parte del soccorso stradale.