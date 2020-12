Tir carico di birra perde il controllo e finisce fuori strada: illeso il conducente

Lunedì mattina, poco dopo le 8, la Polizia stradale è intervenuta in A4 per un incidente che ha visto coinvolto un Tir.

Per cause in corso di accettarmento il mezzo pesante, carico di birra, è uscito di strada mentre strada transitando in direzione Milano. L'incidente è avvenuto nel Comune di Vicenza poco prima delle gallerie dei Berici.

Il conducente non ha riportato ferite e non si sono verificati disagi sul traffico.