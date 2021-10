Schianto mortale in A4: conducente sbalzato dall'abitacolo e travolto dalle auto in transito

La tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì, nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Drammatico il bilancio, una persona deceduta e una gravemente ferita.

I pompieri, arrivati sul posto, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dal piccolo veicolo commerciale una 21enne romena, residente a Verona, che è stata presa in cura dai sanitari del Suem 118, stabilizzata e trasferita in codice rosso ospedale.

La persona deceduta è invece un 23enne residente a Verona, che verosimilmente è morto dopo essere stato sbalzato dal veicolo e colpito da altri veicoli in transito. Sul posto la Polizia Stradale di Padova e il personale ausiliario di autostrada. Secondo una prima ricostruzione sembra che entrambi gli occupanti fossero privi delle cinture di sicurezza.