Incidente in autostrada, operaio travolto da un furgone: è grave

Soccorso dai sanitari del Suem 118, l’uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni al San Bortolo

Poco dopo le 14 di sabato i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in autostrada, nello svincolo tra l'A4 e l'A31 per l'investimento di una persona.

Per cause in corso di accertamento, l'operaio di un cantiere è stato travolto da un furgone.

Soccorso dai sanitari è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove si trova ricoverato in Rianimazione.