Incidente in A4, traffico bloccato: chiuso il casello di Montebello

Giovedì, poco prima delle 12, sono state segnalate pesanti code in A4, direzione Venezia, a seguito di un incidente tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore.

Si tratterebbe di un tamponamento tra mezzi pesanti che ha provocato pesanti code, segnalate a partire dal casello di Soave/San Bonifacio.

La tratta, già interessata dai cantieri per lavorazioni propedeutiche all’innesto della Superstrada Pedemontana Veneta in A4, è in grande affanno in termini viabilistici.