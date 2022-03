Schianto tra auto in A31, una si ribalta: due i feriti

Lunedì mattina, intorno alle 7, i Vigili del fuoco sono intervenuti in A31, all’altezza dello svincolo di Dueville, in direzione Nord per un incidente stradale che ha coinvolto due auto e ha fatto registrare altrettanti feriti.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorso ai due feriti. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.