Incidente in A31: un morto ed un ferito

Lo schianto è avvenuto tra i caselli di Longare ed Albettone. Il conducente di un furgone ha sbandato e ha finito la corsa contro le barriere che delimitano la carreggiata. L'uomo alla guida è stato sbalzato dal veicolo, finendo esanime sull'asfalto. Il passeggero è stato trasferito in ospedale in codice giallo

Poco dopo le 13 di martedì i sanitari del Suem 118 sono intervenuti nel tratto sud dell'A31 tra i caselli di Longare ed Albettone per un incidente che è costato alla vita ad un uomo, alla guida di un furgone.

Secondo le prime informazioni un furgone, per cause in corso di accertamento, è sbandato andato a sbattere sulle barriere che delimitano la carreggiata. L'urto ha fatto sblazare fuori dal veicolo il conducente che è morto sul colpo. Ferito il passeggero che dopo le prime cure è stato trasferito al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polstrada di Vicenza che sta ora facendo chiarezza sull'accaduto.