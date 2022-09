78enne scivola per 60 metri e finisce nell’orto di un agriturismo

Tragedia sfiorata. Verso le 12:30 di oggi, mercoledì 14 settembre, a San Nazario, una signora è uscita di strada con l’auto, scivolando per circa 60 metri e finendo su un orto di un agriturismo.

Dalle prime ricostruzioni la signora, classe 1944 residente a Romano d’Ezzelino, è uscita da sola dal mezzo ed è stata aiutata nel recarsi in una casa nelle vicinanze. Per fortuna, le conseguenze dell’incidente sono state meno gravi del previsto. Nel luogo è intervenuto l’elicottero del Suem da Treviso, e la signora è stata trasportata all’ospedale di Bassano in codice giallo.