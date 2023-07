Auto esce di strada e sfonda la vetrina del bar, panico tra i clienti

Momenti di paura in un bar a San Giuseppe di Cassola. Nella mattinata di venerdì un’anziana, alla guida di una Fiat 500, ha sfondato la vetrina del Bar Patagonia in via Ca’ Baroncello. Nel locale c’erano diversi clienti, oltre al titolare e a due dipendenti. Lo schianto ha creato il panico tra i presenti ma, fortunatamente, ci sono stati solo tre feriti non gravi: due avventori e la conducente della 500. L’incidente ha creato anche parecchi disagi sulla strada, di solito molto trafficata, che è rimasta chiusa per un paio di ore.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, due ambulanze per i soccorsi, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe scontrata con un'altra vettura dopo che si era immessa in via Ca’ Baroncello da una strada secondaria. La donna alla guida avrebbe perso il controllo della 500 che è finita all’interno del bar.