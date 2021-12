Investito da un Suv, 14enne grave in ospedale

Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Serenissima a Vicenza. Un 14enne (P.S. le iniziali) residente in città, mentre stava percorrendo la strada con la sua bici, nei pressi del polo logistico Amazon, è stato investito - per motivi in corso di accertamento - da un Suv Hyundai Tucson con alla guida un uomo di 70 anni (R.S. le iniziali) residente in provincia di Padova.

Lo schianto è stato violento e il ragazzino è stato sbalzato dalla sua bici sull'asfalto. Immediati i soccorsi: un'ambulanza del Suem ha trasportato il 14enne in ospedale con un codice rosso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 e il ferito avrebbe riportato gravi lesioni, tra cui un trauma cranico.