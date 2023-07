Un furgone urta una vettura: la conducente dell'auto finisce in ospedale

Oggi 19 luglio in mattinata, attorno alle 11,30, gli agenti della polizia locale del Consorzio Nevi sono intervenuti a Sandrigo a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone Mercedes condotto da un 59enne di Vicenza e una Fiat Cinquecento alla cui guida si trovava una 45enne breganzese. L'uomo stava percorrendo via Sesso in direzione via Chizzalunga quando proprio all'altezza dell'incrocio con via Chizzalunga, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro la vettura condotta dalla donna. Quest'ultima è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata in codice giallo all'Ospedale di Vicenza. Dell'intervento, come riportato in una nota diffusa stamani dal comandate del Consorzio Nevi Giovanni Scarpellini, si sono occupati gli agenti della polizia locale dello stesso consorzio.