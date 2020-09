Schianto nella notte, l'auto si cappotta più volte: muore un 21enne

Tragedia sulla strada nella notte tra venerdì e sabato lungo la strada provinciale 350 a Velo d'Astico. Un'auto, con a bordo due ragazzi entrambi 21enne, per ragioni ancora in corsa di accertamento è uscita di strada - a quanto sembra autonomamente - ribaltandosi più volte.

Nel terribile schianto uno dei due giovani ha perso la vita per le ferite riportate mentre l'altro è stato ricoverato in grave condizioni in codice rosso all'ospedale di Santorso.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, ambualanze del Suem e i vigili del fuoco da Schio che hanno messo in sicurezza la Subaru Impreza ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del 21 enne alla guida. Il passeggeroè stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.