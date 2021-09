Schianto contro un albero, l'auto si ribalta nel fossato: morto un automobilista

L'incidente si è verificato intorno alle ore 23 di giovedì: inutile il tempestivo intervento di 118 e vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto per estrarre l'uomo e fornirgli le prime cure

Un drammatico incidente stradale si è consumato nella tarda serata di giovedì a San Bonifacio, nella frazione di Locara.

Erano circa le ore 23, quando la Ford Focus condotta da un 40enne residente a Chiampo stava percorrendo la SR11 nel tratto denominato via Ca dell'Ora. Secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto con il personale del nucleo radiomobile della Compagnia di San Bonifacio e della stazione di Monteforte d'Alpone, l'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo dopo aver imboccato una curva, uscendo autonomamente di strada: a quel punto sarebbe andato a sbattere contro un albero, innescando una carambola mortale, che ha portato il veicolo a ribaltarsi in un vicino fossato.

Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i soccorritori, ma per E.B., 40enne residente a Chiampo, in provincia di Vicenza, non ci sarebbe stato niente da fare: i vigili del fuoco di Caldiero arrivati sul luogo dell'incidente, avrebbero estratto dalle lamiere il corpo senza vita dell'automobilista, rendendo così vano l'intervento del personale del 118, arrivato con ambulanza ed automedica. L'uomo infatti sarebbe morto sul colpo.

I rilievi del caso sono dunque affidati ai carabinieri, mentre la salma di E.B. è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale di San Bonifacio a disposizione della autorità giudiziaria.