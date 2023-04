Incidente mortale lungo la Nuova Gasparona: conducente ubriaca, indagata per omicidio stradale

Viaggiava con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al consentito la conducente dell'autocarro coinvolto nell'incidente di domenica sera, lungo la Nuova Gasparona, che è costato la vita ad Alfio Beltramello, 64enne di Marostica.

Dai primi accertamenti svolti dai carabieri della stazione di Marostica, intervenuti sul posto a seguito dell'incidente, l’autocarro Renault Master, condotto da una 45enne di Zane?, con a bordo il proprietario del veicolo, per cause in corso di accertamento, è andata a tamponare la Citroen C2.

All’esito degli accertamenti eseguiti, la donna e? risultata avere un tasso alcolemico superiore al consentito, pari a 1,28 g/l. Al termine delle formalita? di rito, la donna e? stata denunciata con l’accusa di omicidio stradale e guida sotto l’influenza di alcol.