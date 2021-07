Uscita notturna per vedere i camosci finisce in ospedale: 38enne ruzzola per una decina di mt

Scattato l'allarme lanciato dalla persona che si trovava con lui e si era dovuta allontanare per trovare campo, una squadra è partita assieme al personale sanitario dell'ambulanza di Bassano. Una volta dall'uomo, che aveva riportato una sospetta frattura alla gamba e diversi traumi, i soccorritori gli hanno prestato le prime cure e, dopo averlo imbarellato, lo hanno trasportato per una mezz'ora fino alla strada, dove lo hanno affidato all'ambulanza. L'intervento si è concluso passate le 2.

L'uomo, 38enne di Foza, era partito assieme a un'altra persona, per andare a vedere i camosci, dal sentiero che parte dal terzo tornante della strada che da Valstagna conduce a Foza. Lungo le creste era però scivolato ruzzolando per alcune decine di metri e finendo sul tratto di sentiero sottostante.

Attorno a mezzanotte di venerdì il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla Centrale del Suem, per una persona caduta nella zona della Val Frenzela.