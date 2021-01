Escursionista perde l'equilibrio e ruzzola giù tra gli alberi innevati: ferito 54enne

Nella mattinata di sabato, poco dopo le 11, su segnalazione del gestore del Rifugio Cesare Battisti alla Gazza, il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per un escursionista scivolato in una scarpata, nella fase di discesa da Campogrosso.

L'escursionista, un 54enne, di Valdagno, che stava percorrendo il sentiero numero 143 - il Sentiero delle Mole - in direzione del Rifugio dove aveva la macchina, a un tornante aveva perso l'equilibrio ruzzolando una ventina di metri tra gli alberi nel pendio innevato.

In contatto telefonico con i soccorritori, l'uomo ha fornito loro la descrizione e le coordinate del luogo in cui si trovava. In sei sono risaliti dal basso, lo hanno stabilizzato, imbarellato e assicurato con le corde per calarlo un centinaio di metri all'interno del canale. Arrivati sulla sottostante strada forestale, la barella è stata infine trasportata a spalla 600 metri, fino al rendez vous con l'ambulanza, partita verso l'ospedale di Valdagno. L'uomo ha riportato una probabile frattura alla caviglia.