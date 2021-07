Escursionista cade e si taglia ad una gamba

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di domenica. La donna stava salendo con il compagno sul sentiero numero 113 quando è scivolata per alcuni metri

Incidente in montagna per una 31enne di Camposampiero (Padova), recuperato dal Soccorso alpino nel primo pomeriggio di domenica.

La donna stava salendo con il compagno sul sentiero numero 113 - dell'omo e la dona - che porta al Monte Plische, quando arrivata quasi in cima era scivolata per alcuni metri, procurandosi un profondo taglio alla gamba.

Poiché per le nubi basse non era possibile l'intervento dell'eliambulanza, otto soccorritori sono partiti a piedi a scaglioni per raggiungere l'infortunata.

Quando la prima squadra si trovava a poca distanza dalla ferita un'apertura di una decina di minuti ha permesso l'avvicinamento dell'elicottero di Verona emergenza, che ha imbarcato in hovering la ragazza a 1.700 metri di quota ed è volato all'ospedale di Vicenza.

I soccorritori hanno quindi raggiunto il compagno e lo hanno riaccompagnato alla macchina.