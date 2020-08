Rimane schiacciata nella pressa: grave operaia

Grave infortunio sul lavoro nella notte tra giovedì e venerdì. Per cause in corso di accertamento, una donna di 53 anni di origine Serba è rimasta schiacciata da una pressa riportano un importante trauma al bacino e alle gambe. L'incidente è avvenuto verso le 2:30 in un'azienda di materia plastica in via Piazza a Villaganzerla di Castegnero.

La donna, un'operaia capo turno alla Stefanplast, è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem 118 e ricoverata in rianimazione. Da quanto risulta, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e lo Spisal per i rilievi.

(Articolo in aggiornamento)