Tragedia sul lavoro, autista muore schiacciato dal suo camion

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì. Indagini in corso da parte di Spisal e carabinieri per la ricostruzione della dinamica

Tragico incidente sul lavoro nel Bassanese, all'interno della Cfz in via della Salute a Rossano Veneto, azienda specializzata nella lavorazione dello zinco. Un 58enne del luogo, Luca Bragagnolo, titolare di una ditta individuale è stato schiacciato dal suo camion mentre era al lavoro.

Secondo le prime informazioni, verso le 16:30 l'uomo si era recato nella ditta per effettuare un carico ed è stato travolto dal suo autoarticolato venendo schiacciato contro il muro di recinzione.

L'uomo è stato subito soccorso da un'ambulanza e portato in gravissime condizioni al San Bassiano, con la recisione dell'arteria femorale della gamba destra. In ospedale, nonostante i tentativi di salvarlo, il 58enne è deceduto nella serata di venerdì a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rosà e lo Spisa. Indagini ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'infortunio mortale.

(Articolo in aggiornamento)