Incidente sul lavoro, la squadra di primo soccorso salva la vita alla vittima

Sarebbe potuto diventare l’ennesimo incidente mortale sul lavoro, ma la reazione pronta degli altri lavoratori e le capacità del gruppo di primo soccorso della Faeda Spa-ex Compel di Montorso Vicentino (via Valchiampo) ha salvato la vita al collega che ora si trova in ospedale. Il fatto è avvenuto sabato nel comparto conciario della valle del Chiampo.

“Le scriventi organizzazioni sindacali a fronte della notizia della grave crisi respiratoria che ha reso esanime un lavoratore dello stabilimento ex Compel, al quale va tutto il nostro augurio di un positivo decorso ospedaliero - recita una nota emessa ieri in serata da Massimo Andolfo per Filctem Cgil Femca Cisl e Uiltec Uil -, esprimono un sincero e accorato ringraziamento ai lavoratori che si sono prontamente attivati per salvare la vita al collega”.

“Un particolare grazie - continua Andolfo nella nota sindacale indirizzata alla direzione del personale e ai lavoratori tutti del Gruppo Faeda - e i complimenti di tutti noi vanno dedicati al lavoratore RSU Andrea Brun della squadra di primo soccorso aziendale, che ha saputo con grande prontezza e sangue freddo, eseguire le attività rianimative e salvavita anche avvalendosi delle istruzioni guidate del personale medico in corso di arrivo”.