Incidente in Ghisa, deceduta la bambina coinvolta

Non ce l’ha fatta la piccola Sehaj Singh, la bimba di 6 anni che era rimasta gravemente ferita durante un incidente automobilistico lungo la provinciale 246, in località Ghisa a Montecchio Maggiore, mentre si trovava in macchina con la mamma. Le sue condizioni sono parse disperate fin da subito e, nella giornata di giovedì 1 dicembre è arrivata la terribile notizia del decesso della piccola.

Il sinistro è avvenuto lo scorso giovedì 24 novembre, quando l'auto della madre è uscita di strada finendo contro un platano. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem, avvisata dagli automobilisti che hanno visto la scena. I medici del 118, dopo aver prestato le prime cure, hanno chiamato l'elisoccorso che ha trasportato la piccola in codice rosso all'ospedale di Verona, dove fin da subito le condizioni sono sembrate critiche.