Il trattore si ribalta, 30enne schiacciato dal mezzo: inutili i soccorsi

Il dramma si è consumato all'ora di pranzo di sabto, sulle colline di Gambugliano.

Per cause in corso di accertamento un 30enne è morto dopo essere stato travolto dal trattore con il quale stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco ma per il 30enne non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri.