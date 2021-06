Perde il controllo della bici e finisce a terra: biker elitrasportato in ospedale

Una brutta caduta per un biker, classe 1978 di Vicenza, che si trovava ad Andalo, provincia di Trento, sulla pista Willy Wonka del Paganella bike park, nella mattinata di domenica 13 giugno. Per cause non note, l'uomo in sella alla bicicletta avrebbe perso il controllo della mountain bike finendo a terra a circa metà pista.

La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 - scrive Trentotoday - è arrivata poco prima delle 10.30. Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore del Coordinatore dell'area operativa trentino centrale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero e della guardia attiva di turno a Fai della Paganella.

Tecnico di elisoccorso ed equipe medica sono stati verricellati sull'infortunato che dalla caduta ha riportato un probabile trauma cranico e facciale. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato è stato imbarcato a bordo dell'elicottero in hovering e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.