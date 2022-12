Incidente in autostrada, chiuso il casello di Montecchio: chilometri di coda

Sono 7 i chilometri di coda in A4, in direzione Venezia, per un tamponamento avvenuto tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est. Un furgone si è incendiato sul tratto autostradale: non ci sarebbero feriti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16:30 e poco prima delle 17 la società che gestiscel'autostrada ha comunicato la chiusura del casello di Montecchio Maggiore a causa dell'intasamento del traffico.