Paura in un complesso residenziale: il tetto va a fuoco

Da poco dopo le 16 di venerdì i vigili del fuoco stanno operando In via dei Bersaglieri a Torri di Quartesolo per l'incendio del tetto in legno di un complesso residenziale: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Vicenza con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e 12 operatori sono riusciti a sezionare e spegnere la copertura evitando il coinvolgimento di tutto il complesso.

Danneggiato dalle fiamme il sottotetto di tre appartamenti oltre danni da percolamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco presenti sul posto con il funzionario di guardia e il capo servizio. In corso in questi giorni lavori di manutenzione del tetto del complesso. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza del condominio termineranno presumibilmente questa sera. Sarà inibito l’uso degli alloggi danneggiati, altri in corso di valutazione. Danni ingenti.