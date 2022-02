Incendio in una villetta, in salvo gli abitanti

Si sono svegliati sentendo strani rumori dal tetto e subito dopo hanno visto il fumo invadere la casa, scappando prima che divampasse l’incendio del tetto di un’abitazione disposta su due livelli. È successo poco dopo le 6:30 di venerdì agli abitanti di una villetta in via Prestinari ad Asiago. Gli occupanti, una volta usciti, hanno chiamato i pompieri che sono accorsi sul posto.

I pompieri subito accorsi dal locale distaccamento e successivamente da Schio e Bassano del Grappa con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni d spegnimento riuscendo a sezionare la copertura ed evitare un incendio generalizzato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fiamme hanno intaccato esternamente un poggiolo in legno andato completamente distrutto e parte del sottotetto in legno coperto da una guaina metallica. Sono in corso le operazioni di controllo di tutte le travature in legno per escludere eventuali focolai. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente nel primo pomeriggio.