Incendio in un vigneto, le fiamme lambiscono una casa

Poco prima delle 15 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via San Michele Arcangelo a Villaga per l'incendio d'erba divampato nel vigneto collinare. I pompieri accorsi da Lonigo, Vicenza, ed Este con due autopompe, un'autobotte, tre moduli antincendio boschivo e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme che hanno interessato quasi 2 ettari di vigneto e un piccolo bosco, lambendo anche un’abitazione. Sul posto anche delle squadre dell'antincendio boschivo regionale per la bonifica dell’area verde.

