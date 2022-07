I vigili del fuoco spengono incendio in via Ziggiotti

Attimi di paura, ma per fortuna è andato tutto a buon fine. Alle 11:10 di oggi, giovedì 7 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ziggiotti a Vicenza per l’incendio divampato al piano terra di una casa di quattro appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme evitando un incendio generalizzato.

L’incendio ha bruciato gli arredi del soggiorno, causando danni da fumo a tutto l’appartamento. Il calore ha inoltre causato il danneggiamento delle pignatte del solaio del soggiorno, e ha inibito l’uso della stanza sovrastante del piano superiore. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.