Trattore distrutto dal rogo, l'autista scende appena in tempo

Alle 13 circa di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo adiacente a via Lampertico a Thiene per l’incendio di un trattore. L’agricoltore intento a lavorare i campi si è accorto della presenza di fumo in cabina è sceso, mentre il trattore prendeva fuoco.

I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa e un’autobotte hanno spento le fiamme del mezzo agricolo andato completamente distrutto. Le cause, di probabile naturale elettrica, sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso sono termiantedopo circa due ore.