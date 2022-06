Trattore distrutto dalle fiamme, bruciato anche un palo del telefono

Alle 16:30 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Via Santa Teresa a Schiavon per l’incendio di un trattore che stava trainando una cisterna agricola: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento il trattore andato irrimediabilmente danneggiato insieme a un palo dell’utenza telefonica. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:45.