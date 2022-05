Trattore distrutto dalle fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco (VIDEO)

Alle 18:10, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Debba a Longare per l’incendio di un trattore: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con il personale di prima partenza, hanno spento il mezzo agricolo oramai completamente avvolto dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.



