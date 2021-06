Tettoia in fiamme, salva l'abitazione

Via Papa Giovanni XXIII, 18

Martedì, intorno alle 16, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bassanese a Romano d'Ezzelino per l’incendio di una tettoia adiacente ad un’abitazione: nessuna persona ferita.

I pompieri arrivati da Bassano con un’autopompa, un’autobotte, l'autoscala e 5 operatori, hanno circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’annessa abitazione. L’incendio ha bruciato, del materiale messo deposito, il tetto in onduline di plastica e due condizionatori.

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.